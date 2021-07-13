Столичная полиция пресекла новые попытки продажи медотводов от вакцинации

Заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД по Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании двух курьеров, распространявших поддельные справки для уклонения от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Москвы.

«В ходе проверочных мероприятий полицейские в сети Интернет обнаружили объявление о реализации фиктивных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Договорившись о сделке на Хорошевском шоссе, оперативники приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1400 рублей. Справка со сроком действия в 12 месяцев была заверена врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник», — отметила Гузь.

У задержанного при себе было обнаружено 5 аналогичных протоколов и 20 сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Аналогичный факт выявили на Ленинском проспекте.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор за 2021 год заблокировал более 400 ресурсов в интернете по продаже фальшивых сертификатов о вакцинации и с фейковыми QR-кодами.