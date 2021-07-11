Учительница раскрыла секрет успеха шести сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников

Учительница школы №77 Петроградского района Санкт-Петербурга Дина Федорова рассказала «Фонтанке», как шести ее ученикам удалось написать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии на 100 баллов.

Она отметила, что экзаменационные испытания проходят успешно только те школьники, кто действительно хорошо подготовлен.

«Мы в нашей школе не занимаемся натаскиванием на ЕГЭ, мы стараемся научить предмету. Для этого у нас есть хорошие возможности: теоретическая и практическая база», — рассказала педагог.

Она также сообщила, у нее есть двое учеников, кто сдал экзамен на 99 баллов и потеряли балл из-за невнимательности.

Ранее выпускник Бауманской инженерной школы №1580, который сдал ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике, информатике и набрав в сумме 399 баллов, назвал ошибку, из-за которой ему не удалось достичь максимально возможного результата.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в 2021 году Единый государственный экзамен на 400 баллов сдал только один выпускник.