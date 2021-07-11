Президент Грузии встретилась с cемьей погибшего после митинга против ЛГБТ журналиста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила семью погибшего оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Это огромная трагедия для всей страны и для меня, как для президента, не говоря уже о семье. Обязательно все должно быть расследовано и виновные должны понести наказание», — заявила Зурабишвили.

Оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире. Тело Лашкаравы обнаружила его мать.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».

В дальнейшем после митингов противников ЛГБТ были задержаны более 100 человек.