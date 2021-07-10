Путин поддержал планы создать в Росгвардии казачьи подразделения

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения. Об этом рассказал полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, передает РИА «Новости».

«Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения», — сказал Чайка.

По его словам, это будут формирования, состоящие только из казаков. Они будут располагаться по месту жительства их членов.

«Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — подчеркнул полпред.

Чайка в конце июня предложил создать в составе Росгвардии отдельные казачьи батальоны. По его словам, важнейшим приоритетом является максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, а также военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи.