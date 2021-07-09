Правительство Шри-Ланки отменило карантин для вакцинированных «Спутником V»

Правительство Шри-Ланки сообщило об освобождении от 14-дневного карантина вакцинированных туристов, в том числе и с помощью препарата «Спутник V». Об этом сообщает портал Colombo Page.

Так, вакцинированным иностранным туристам не придется проходить обязательный 14-дневный карантин. При этом, им, как и людям, не получившим вакцину, придется размещаться в отелях уровня безопасности 1. Они закрыты для местных жителей за исключением персонала.

В первый и на 7-й день пребывания в стране туристам понадобится сделать ПЦР-тест. В исключение входят дети до 2-х лет. Если результат окажется отрицательным, то иностранный гражданин сможет поменять отель.

При этом, условия для невакцинированных туристов сохранятся. Им по прибытии в Шри-Ланку предстоит провести двухнедельный карантин.

В Ассоциации туроператоров России отметили, что национальный перевозчик Шри-Ланки в ближайшее время начнет выполнять рейсы в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта.

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