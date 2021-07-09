Мурашко перечислил регионы с самыми быстрыми темпами вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что самые быстрые темпы вакцинации от коронавируса наблюдаются в Москве, Подмосковье, Брянской области, Чечне, Туве и на Чукотке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Самый большой прирост (по темпам прививочной кампании) по стране за последнюю неделю дают такие регионы, как Москва… Брянскую область я бы хотел отметить, Краснодарский край, Липецкая область, Московская область, Адыгея, Башкортостан, Смоленская область, Тверская», — сказал он.

Министр также отметил, что регионами-лидерами по охвату населения вакцинацией остаются Белгородская область, Тува, Чеченская республика, Чукотский автономный округ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что России надо привить от коронавируса все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».