Египетский дипломат объяснил, как российские туристы могут получить визу

Россияне, которые отправляются на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилете в страну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника египетского посольства в Москве Ахмада Абд-Элмуиза.

По его словам, египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии нужно записаться на прием заранее на сайте дипмиссии.

«Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», — отметил советник.

Он также подчеркнул, что россиянам, привитым «Спутником V», не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины. Граждане, которые не получили вакцину, могут сдать либо ПЦР-тест, проведенный в течение 72 часов, либо сдать его в аэропортах в Египте, но в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа.

Ранее россиянам назвали примерную стоимость тура в Египет после открытия чартеров.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.

Рейсы на курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

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