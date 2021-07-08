В Египте оценили готовность гостиниц к приему российских туристов

Большинство гостиниц Хургады и в египетской провинции Красное море готовы к приему российских туристов, заявил РИА «Новости» глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб.

«Владеющие русским языком гиды стали возвращаться в Хургаду и готовятся встречать туристов из РФ», — сообщил Талеб.

По его словам, крупные турфирмы страны готовят новые программы туристических поездок, а Хугарде появилось много новых туристических автобусов, на которых можно возить крупные группы в Каир и Луксор.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Они были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

В пресс-службе туроператора «Интурист» считают, что недельный отдых на двоих в египетском отеле трех-четырех звезд обойдется россиянам примерно в 50 тысяч рублей. По информации компании, в настоящее время тур на двоих с вылетом 30 июля в отель три звезды с услугой «все включено» в Шарм-эль-Шейхе стоит 66,3 тыс. рублей. В стоимость также входит трансфер от Каира до места отдыха.

Однако в компании считают, что поездки в данную страну начнут набирать популярность у российских туристов ближе к осени, так как сейчас на египетских курортах температура составляет 50 C°.