Количество киберпреступлений в Москве за последние 6 лет выросло в 30 раз

Временно исполняющий обязанности заместитель начальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка рассказал о увеличении IT-преступлений в столице в 30 раз за последние 6 лет. Об этом сообщают «Известия».

«Мы отмечаем значительный рост количества так называемых преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Количество этих преступлений за 6 лет увеличилось в 30 раз. Если их в 2015 году у нас было чуть более 8 тысяч, а это менее 1% в общей массе преступлений, то уже в 2020 год мы закрыли с цифрой более 50 тысяч преступлений данного вида — 34% от общего числа правонарушений», — подчеркнул Половинка.

Он добавил, что сейчас полиция вместе с Центральным банком прорабатывает механизм воздействия противодействию киберпреступлениям и незаконным списаниям денежных средств со счетов граждан.

В 2019 году по России было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений с использованием IT-технологий.

Ранее стало известно, что в России может появиться единая база киберпреступлений для унификации статистики по правонарушениям в этой сфере.