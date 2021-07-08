Пропавшую под Волгоградом женщину нашли мертвой на могиле дочери

Пропавшую накануне 54-летнюю жительницу Волгоградкой области нашли мертвой на кладбище у могилы собственной дочери, сообщает агентство «Высота 102» со ссылкой на региональный главк МВД.

Сообщается, что жительница поселка Кировец Елена Олемская ушла из дома утром 6 июля и не вернулась. Об исчезновении женщины в полицию заявил сын — он насторожился, когда ему позвонили из детского сада и сообщили, что бабушка не забрала домой внука.

Местные СМИ отмечают, что у Олемской несколько месяцев назад умерла дочь. По данным портала V1, по предварительной версии правоохранителей, женщина пришла на могилу к дочери, чтобы навести порядок, там ей стало плохо. Точная причина смерти не называется.

По факту смерти женщины проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области утонули пенсионерка и двое ее внуков.