Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что прирост заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился. При этом ситуация с распространением инфекции по-прежнему остается напряженной. Об этом она сообщила в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Голикова отметила, что в текущий момент заболеваемость COVID-19 растет в 82 регионах страны.

«Заболеваемость коронавирусом по-прежнему выше всего среди граждан в возрасте от 18 до 49 лет. При этом, в Москве зафиксировано снижение количества числа зараженных», — подчеркнула Голикова.

Она отметила, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости инфекцией зарегистрировано в 24 регионах страны.

По утверждениям Голиковой, за прошедшую неделю было зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения, что на 17% больше, чем неделей ранее.

Ранее Голикова заявила, что россияне, не получившие вакцину от коронавируса, смогут привиться в Краснодарском крае по месту отдыха.