В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием оружия

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа преступлений с огнестрельным оружием.

«Сегодня я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с применением огнестрельного оружия. Насилие с использованием огнестрельного оружия привело к кризису в сфере общественного здравоохранения», — написал он в Twitter.

По мнению главы штата, такая мера позволит направить на преодоление этого кризиса все необходимые ресурсы и внимание.

Ранее сообщалось, что в США 4 июля в День независимости застрелили 150 человек.

В Нью-Йорке произошла 21 перестрелка с 26 жертвами. Кроме того, конфликты с применением оружия произошли в Чикаго, Техасе, Вирджинии, Огайо, Далласе и Атланте.