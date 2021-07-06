Ресторатор заявил, что поощрительные гранты спасут общепит только на время

Выплаты ресторанам грантов будут эффективной мерой поддержки отрасли на короткий период времени, однако в дальнейшем потери в ресторанной сфере неизбежны, заявил в интервью «Газете.Ru» сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

Таким образом специалист прокомментировал введение поощрительных грантов для московских ресторанов в размере 100% НДФЛ за год или 100% фактических затрат по коммунальным платежам за третий квартал 2021 года.

По мнению эксперта, помощь властей не спасет отрасль от потери минимум 30% ресторанов.

«Могут ли спасти отрасль? Не знаю, все зависит от того, сколько это продлится, как быстро люди начнут возвращаться в рестораны. На какой-то короткий период это поддержит, в любом случае. Но одно то, что идут на помощь — это уже хорошо, хотя ситуация очень критичная. Если ситуация будет продолжаться в течение двух месяцев, мы можем потерять минимум 30% ресторанов», — отметил он.

Кроме того, ресторатор заявил, что ему придется закрыть часть заведений даже в случае получения денежной выплаты. Он рассказал, что в связи с введенной в Москве системой QR-кодов его рестораны потеряли около 90% посетителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении организаций и предприятий общественного питания, обеспечивающих вакцинацию более 60% сотрудников, в виде гранта, размер которого составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в минувшие 12 месяцев, но не превышающий 5 млн руб.

Кроме того, заведения, соблюдающие требования по использованию QR-кодов и обеспечивающие вакцинацию 60% и более работников, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг, в размере 100% фактических затрат предприятий общепита на эти цели в третьем квартале 2021 года, гранты будут предоставлены в четвертом квартале.