В Грузии задержали трех человек за избиение репортеров на митинге против ЛГБТ-сообщества

Правоохранители в Грузии задержали трех человек, которые избили журналистов на митинге в Тбилиси против ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

«Сотрудники департамента Тбилисской полиции и главного управления Старого Тбилиси МВД в результате проведенных следственных и поисковых мероприятий по факту физического насилия и незаконного препятствования профессиональной деятельности с угрозой насилия в отношении представителей СМИ на акции в Тбилиси задержали трех человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о журналистов телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи» и интернет-изданий «Табула» и newposts.ge. По данным МВД, двое из трех задержанных ранее были судимы. Им грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Также нападению подверглись представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов был отменен «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия». После отмены гей-парада на улицах Тбилиси начались массовые празднования.

Ранее сообщалось, что госдеп попросил Грузию наказать противников марша ЛГБТ.