Названы самые популярные в России соцсети

Аналитики ВЦИОМ подсчитали, какими соцсетями пользуются россияне чаще всего, сообщает РИА Новости.

«Наиболее популярные в России социальные сети: «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), «Одноклассники» (32%), TikTok (17%)», — говорится в сообщении.

По данным исследования, совсем не пользуются социальными сетями 16% россиян.

Также пользователей спросили о том, на какой из площадок чаще всего можно столкнуться с оскорблениями. Лидером антирейтинга стал «ВКонтакте» (22%), отмечают аналитики. При этом, 8% респондентов ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессия одинаково распространена онлайн.

Телефонный опрос проводился 11 июня, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что для регистрации новых аккаунтов в соцсетях россиянам может понадобиться номер паспорта и адрес проживания.