Путин подписал закон о досудебном удалении из интернета порочащих честь данных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что по заявлению гражданина в течение 15 дней будет решаться вопрос об удалении из интернета порочащих честь данных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы значатся зампред комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский, глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских.

Основанием для удаления данных будет являться подача гражданином соответствующего заявления в прокуратуру. К такому заявлению нужно будет приобщить документы, подтверждающие недостоверность информации. Сведения будут изучаться и проверяться на обоснованность в соответствии с порядком, который устанавливает федеральный закон.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Валерий Пономарев внесли в Госдуму законопроект, который предоставляет следователю право проводить допросы свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов в онлайн-режиме.