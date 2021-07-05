Четвертый подозреваемый в нападении на экоактивиста из Тамбова задержан

Полицейским удалось задержать четвертого подозреваемого в избиении экологического активиста Романа Герасимова. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Как уточняют в пресс-службе, трое других подозреваемых, жители города Мичуринска, задержаны 3 июля.

«Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» передано из Следственного отдела ОМВД России по Сосновскому району в Следственное управление УМВД России по Тамбовской области», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение совершено 1 июля на жителя села Березовка Сосновского района, он получил травмы.

«Предварительное расследование продолжается», — заключила Ирина Волк.

Герасимов вместе с другими местными жителями снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона и готовился выйти с ним в эфир «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня. Общение активиста с президентом России не состоялось, так как в этот день на территории Дегтянского сельсовета неожиданно отключили интернет.

1 июля появилась информация, что на Герасимова напали с ножом. В Кремле призвали МВД разобраться в произошедшем.