В России за пять лет запретили 30 угрожавших безопасности иностранных организаций

В России за пять лет были запрещены 30 иностранных организаций, которые угрожали безопасности, конституционному строю или обороноспособности. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин, передает РИА «Новости».

Как заявил Гребенкин, за срок действия предыдущей стратегии по национальной безопасности, была «проделана значительная работа по совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране».

Также заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что попытки внешнего вмешательства в дела России своевременно пресекались, в том числе были запрещены некоторые иностранные организации.

3 июля президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Стратегия нацбезопасности является базовым документом стратегического планирования, который определяет национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности и развития страны в долгосрочной перспективе.