Мать украинского чиновника МВФ жестко избили и ограбили

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован заявил, что его мать избил и ограбил неизвестный.

80-летняя женщина находилась на даче в Одесской области.

«Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... Затем украл золотую цепочку с шеи и убежал», — написал Рашкован на странице в Facebook.

Соседи заметили происходящее и вызвали скорую и полицию.

В настоящее время злоумышленник задержан, пострадавшая пожилая женщина находится в больнице.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили мэра украинского города Бровары Игоря Сапожко. По данным правоохранителей, нападение произошло в селе Гнидын. Злоумышленники проникли в дом и, угрожая физической расправой, украли деньги и изделия из золота. После этого грабители скрылись.