Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ

Украина 4 июля выходит из Соглашения с СНГ по защите прав потребителей, следует из закона № 1551-IX, который опубликован в парламентском издании «Голос Украины».

Документ о выходе из соглашения 15 июня подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, одобренного 25 января 2000 в Москве и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002 года», — сказано в документе.

В марте кабинет министров Украины принял решение о выходе украинского государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма. В пояснительной записке к документу о разрыве договора говорится, что выход из соглашения необходим Украине в связи с прекращением фактического сотрудничества со «страной-агрессором» в сфере туризма.