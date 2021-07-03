Таджикистан объявил об обязательной вакцинации от COVID-19

Власти Таджикистана объявили вакцинацию от коронавируса обязательной для граждан старше 18 лет, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Республике Таджикистан вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение», – говорится в заявлении оперштаба.

Вакцинация в Таджикистане проводится на бесплатной основе.

Ранее в ряде российских регионов ряд категорий граждан обязали привиться от коронавируса, в первую очередь речь идет о занятых в сфере услуг. При этом власти заявили, что в целом вакцинация остается добровольной. Президент России Владимир Путин сообщил, что не поддерживает обязательную вакцинацию.