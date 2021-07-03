Задержаны подозреваемые в нападении на активиста, пожаловавшегося Путину

Задержаны трое подозреваемых в нападении на тамбовского активиста Виктора Герасимова, готовившего обращение к президенту России Владимиру Путину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа».

По предварительным данным, злоумышленники нанесли активисту три ножевых ранения, после чего скрылись, пострадавший был госпитализирован. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Как рассказала Волк, задержанные жители Тамбовской области дали признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Герасимов вместе с другими местными жителями снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона и готовился выйти с ним в эфир «Прямой линии» с Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня. Общение активиста с главой государства не состоялось, так как в этот день на территории Дегтянского сельсовета неожиданно отключили интернет.

1 июля стало известно, что на Герасимова напали с ножом. Впоследствии сам мужчина заявил, что нападение могло быть «наказанием» за попытку связаться президентом. Власти Тамбовской области в свою очередь назвали три другие возможные причины произошедшего.

В Кремле призвали МВД разобраться в произошедшем.