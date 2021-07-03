Жена Мамонова рассказала о состоянии актера

Музыкант и актер Петр Мамонов остается под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние крайне тяжелое. Об этом сообщила жена артиста Ольга Мамонова, передает РИА «Новости».

«Легкие под ИВЛ, состояние крайне тяжелое, седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ», — поделилась Мамонова.

1 июля стало известно, что актер оказался в реанимации с коронавирусом и поражением 87% легких.

Позднее супруга Мамонова рассказала о его состоянии после подключения к ИВЛ.

Накануне президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы Петра Мамонова.

В 1983 году Петр Мамонов и Алексей Бортничук основали группу «Звуки Му». Кроме того, артист играл в театре и снялся в фильмах «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина. В середине 90-х Мамонов распустил «Звуки Му», уехав в деревню читать труды «святых отцов» и жить по божьим законам. В 2014 году он собрал новые «Звуки Му» и представил программу «Приключения Незнайки».