Врачи рассказали, кто тяжелее переносит коронавирус

Врачи рассказали, что люди с удаленными небными миндалинами (гландами — ред.) тяжелее переносят коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врача-терапевта Людмилы Лапы, гланды защищают человека от бактериальных инфекций, а COVID-19 является вирусной инфекцией.

«Если бактериальная инфекция находится на поверхности, внутрь редко попадает. Если же компрометировать иммунную систему, имеется в виду лимфосистему, то тогда туда попадает инфекция. А вирус же он меньше значительно <...>, он попадает всегда в лимфосистему, и лимфоаденопатия является маркером вирусного заболевания любого», — рассказала специалист.

Лапа отметила, что даже если удалить миндалины, то вирус проникнет в глубь организма, где поразит другие органы, в том числе легкие.

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев напомнил, что гланды являются иммунным органом, который создает иммунитет на уровне носоглотки. Врач отметил, что если гланды удалены, то бороться с инфекциями становится сложнее.

«Инфекция коронавирусная попадает в организм человека воздушно-капельным путем: через нос и через глотку, и если миндалины там есть, то барьерная функция очень хорошая, если местный иммунитет на уровне миндалин присутствует, то проблем никаких не должно возникнуть», — сказал Зайцев.

Ранее врач рассказал, что пациентам, у которых поражены больше 30% легких, стоит лежать на животе, потому что это облегчает дыхание и предотвращает дыхательную недостаточность.