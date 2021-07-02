Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста Азаренка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минувшей ночью была предпринята попытка убийства журналиста гостелеканала СТВ Григория Азаренка. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на белорусского главу.

«Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель цитирую — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — сказал Лукашенко во время торжественного собрания, приуроченного ко Дню независимости страны.

Также Лукашенко подчеркнул, что участники похищения Азаренка хотели, чтобы он сам себе отрезал язык ножницами.

«Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам — тот, кто был нанят за $10 тысяч, — деньги были перечислены, — должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет», — уточнил Лукашенко.

Как пояснил белорусский президент, на журналиста пытались совершить покушение три раза.

Журналиста телеканала СТВ Азаренка в начале этого года наградили медалью «За отвагу» за освещение протестных акций в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что террористы пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке. Глава государства сообщил, что обсудил эту проблему с российским коллегой Владимиром Путиным.