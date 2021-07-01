Тамбовские власти назвали версии избиения активиста, жаловавшегося Путину

Власти в Тамбовской области озвучили три причины, по которым, предположительно, мог быть избит активист Роман Герасимов, готовивший обращение к президенту Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости».

Власти не исключили, что Роман мог поругаться с кем-то из местных жителей, не рассчитав свои силы.

Вторая гипотеза — возможный конфликт на дороге, так как сообщалось, что неизвестные прокололи колесо автомобиля активиста.

Еще одной возможной причиной нападения на Герасимова власти сочли «коммерческую подоплеку», поскольку пострадавший Герасимов, по данным областной администрации, сам выступает учредителем компании «Технопарк», которая владеет четырьмя мусорными полигонами — их эксплуатирует компания, в 2018 году проигравшая в конкурсе на право стать региональным мусорным оператором.

Накануне сообщалось, что в Тамбовской области напали на активиста Романа Герасимова , пожаловавшегося Путину — мужчина вместе с другими местными жителями снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона. С ним связались из редакции и попросили быть готовыми выйти в эфир, однако неожиданно в этот день на территории Дегтянского сельсовета выключили интернет.