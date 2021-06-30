Биолог объяснил появление четырех мутаций COVID-19 за два года

Специалист в области молекулярной биологии, доктор биологических наук, профессор Сколтеха Константин Северинов рассказал как появились четыре мутации коронавирусной инфекции за два года. Об этом сообщает MK.RU.

По словам профессора, новые варианты гриппа появляются каждый год, именно поэтому вакцина от данного заболевания ежегодно модифицируется. Однако коронавирус мутирует меньше, чем вирус гриппа, добавил он.

«В условиях пандемии, когда он (вирус — прим. ред. «Газета.Ru») стремительно распространяется по популяции, идет естественный процесс отбора новых приспособленных, более заразных вариантов, поэтому возникают альфы, беты, гаммы и прочее», — подчеркнул Северинов.

Также он отметил, что появление новых штаммов является «не заговором, а естественным процессом».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что переболевший COVID-19 может вновь заразиться из-за распространения новых штаммов.