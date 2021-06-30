В Госдуме назвали ошибкой незакрытые вовремя границы с Индией

России необходимо было закрыть авиасообщение с Индией еще около двух месяцев назад — власти недооценили степень угрозы, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«То есть это решение нужно было принимать около месяца-двух назад — либо о полном прекращении, либо об отдельной процедуре карантина для тех, кто прибывает из Индии, что во многих странах и сделали. А мы ключевой или критический момент уже пропустили», — сказал парламентарий.

В этом случае можно было избежать распространения среди граждан штаммов «дельта» и «дельта плюс».

«Закрывать авиасообщение с Индией уже бесполезно — вирус уже на территории страны, распространился в Москве и начинает свой путь в регионы, как обычно. Это касается и штамма «дельта плюс» — он уже появился. То, что его поймали в единичных случаях, не значит, что его не гораздо больше», — заключил он.

В России выявлены обе мутации коронавируса: штаммы «дельта» и «дельта плюс», которые впервые появились в Индии. В первом случае — около 90% выявленных случаев за последний месяц, заявлял директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

25 июня замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что в России был зафиксирован штамм «дельта плюс». «Случай единственный и, скорее всего завозной», — сказала она.