Мэр Краснотурьинска предложил дрова пенсионерке, пожаловавшейся на отсутствие в доме газа

Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил обеспечить жительницу города дровами после того, как она обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о газификации ее дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Я рассказал об этапах газификации поселка и непосредственно ее дома. Предложил помощь — закупить необходимый объем дров — качественных, березовых, волонтеры привезут их завтра до обеда», — сообщил Устинов.

Вопрос на прямой линии президента задала жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина. Она рассказала, что, несмотря на наличие рядом газифицированного дома, к ее дому газ провести не могут. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, в результате чего прокуратура и СК начали проверку. Мэр города заявил, что газ женщине проведут к 2023 году.

«Прямая линия» с Путиным продлилась 3 часа 42 минуты. За это время прозвучало 68 обращений от граждан по самым разным вопросам — от проблем, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, до различных аспектов внутренней и внешней политики страны. «Газета.Ru» рассказывала о ключевых заявлениях президента в режиме онлайн.