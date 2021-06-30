Учительница опровергла сообщения об угрозе увольнения из-за обращения ее мужа к президенту

Учительница московской школы, муж которой обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о метотводе от вакцинации, в комментарии агентству «Москва» опровергла информацию о том, что ей угрожали увольнением.

«После того как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял», — рассказала она.

Она говорит, что обсудила ситуацию со своим руководителем, и подобные сообщения некорректны.

«У мужа спрашивала - сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал. Были какие-то звонки на выходных, но и тогда он от интервью отказался. Поэтому с чего вдруг СМИ решили, что у меня проблемы какие-то и меня собирались уволить, не понимаю», — пояснила она.

Ранее в ходе «Прямой линии» житель Москвы рассказал, что его жену грозятся уволить из школы из-за того, что она не привита от коронавируса. При этом мужчина указал, что у его супруги медотвод от вакцинации из-за продолжительной болезни. В ответ на это президент РФ Владимир Путин напомнил, что увольнять людей, которые не могут привиться от коронавируса из-за медицинских противопоказаний, незаконно.