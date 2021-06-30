Президент России Владимир Путин сравнил со «Свадьбой в Малиновке» звонок от россиянина Тарлан Тагирова из поселка Демьянка Тюменской области.

За спиной у Тагирова стояли шесть женщин.

«У вас такая мощная группа поддержки, Тарлан, как у Яши-артиллериста в «Свадьбе в Малиновке». Победа будет за нами», — сказал Путин.

При этом, пока Тагиров задавал вопрос по видеосвязи, ему несколько раз позвонили и отправили несколько сообщений.

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