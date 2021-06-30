Россияне задали больше миллиона вопросов для «Прямой линии» с Путиным

Россияне задали 1 256 048 вопросов для «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Это следует из данных телеканала «Россия-24».

658 183 обращения поступили через кол-центр, 331 070 — через СМС или ММС, 129 336 — через сайт программы, 103 972 — через мобильное приложение, 33 487 — через социальные сети. Самой популярной темой остается коронавирус, в том числе вакцинация и борьба против него.

До этого в Кремле объяснили, почему не перенесли «Прямую линию» с Путиным из-за пандемии коронавируса.

«Прямая линия» начнется 30 июня в 12.00 мск. Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.