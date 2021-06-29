В Кремле объяснили, почему не перенесли «Прямую линию» с Путиным из-за пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему в этом году решили не откладывать проведение «Прямой линии» с Владимиром Путиным, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, проведение «Прямой линии» стало возможно за счет технологических приемов. Приложение для смартфонов позволило гражданам самостоятельно задавать вопросы президенту в том формате, который им нравится.

Песков уточнил, что благодаря технологиям минимизируются риски, связанные с распространением коронавируса: не требуется посещения определенных мест, чтобы задать вопрос, не нужно направлять съемочные группы к гражданам.

Ранее сообщалось, что россияне задали около 660 тыс. вопросов для «Прямой линии» с Путиным.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.