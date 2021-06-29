Песков назвал самые популярные темы среди вопросов к «Прямой линии»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что тенденцию по вопросам для «Прямой линии» с Владимиром Путиным установить сложно. Представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что чаще всего обращения поступают от соотечественников по ситуации с COVID-19.

По словам представителя главы государства, вопросов, по традиции, получено очень много.

«Они поступают по самым разным каналам. <...> Набор тем в принципе от года к году меняется, установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что другой большой группой вопросов является экономика.

«Граждане испытывают конкретные проблемы, о которых они пишут президенту», — заключил Песков.

«Прямая линия» начнется 30 июня в 12.00 мск. Известно, что россияне задали более 714 тысяч вопросов для «Прямой линии» с Путиным. Свыше 395 тысяч обращений поступили через колл-центр, 173 тысячи — через СМС или ММС.

Также в Кремле объяснили, почему не перенесли «Прямую линию» с Путиным из-за пандемии коронавируса.