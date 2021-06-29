Мурашко: в больницах от коронавируса лечатся 151 тысяча россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на стационарном лечении от коронавируса находятся 151 тысяча россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня 182 тысячи коек работают, 151 тысяча пациентов находятся на лечении», — сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мурашко уточнил, что всего под наблюдением врачей находятся 626 тысяч человек с коронавирусом.

По его словам, эпидемическая ситуация в стране остается напряженной, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.

По последним данным, в России коронавирус подтвердился у 5 493 557 пациентов, умерли 134 545, выздоровели 4 984 037. За последние сутки инфекцию выявили у 20 616 человек.