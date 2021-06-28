Малышева назвала три продукта, продлевающих жизнь человека

Продлить жизнь человека могут кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи. Об этом в эфире Первого канала рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По словам соведущего Дмитрия Шубина, перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте. Кисломолочные продукты оказывают положительное влияние на иммунитет и пищеварительную систему, так как в них содержатся много полезных бактерий.

Долголетию также способствует употребление в пищу грецких орехов, которые, как рассказала Малышева, богаты антиоксидантами, замедляющими старение клеток человеческого организма.

Ранее Малышева назвала продукты, которые позволят поддержать здоровье во время поста. По ее словам, постящимся необходимо включить в рацион пищу, богатую полиненасыщенной кислотой омега-3, которая нужна для нормального функционирования клеток.