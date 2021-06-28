Камчатский край вводит ограничения на въезд туристов и вахтовиков

Туристы смогут попасть на Камчатский край с конца июля-начала августа лишь при наличии документа о вакцинации против коронавируса или отрицательного результата ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба края.

«Необходимо на этой неделе проработать и закрепить, начиная с первого августа или с конца июля, введение обязательной прививки либо ПЦР-теста для тех, кто прибывает на территорию края в туристических целях»,— сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании.

При этом вахтовики теперь смогут пресечь границу региона только при наличии прививки от COVID-19.

Ранее ограничения на фоне пандемии были введены в Краснодарском Крае. Так, с 1 июля курорты региона будут пускать гостей только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом, с 1 августа — только привитых.