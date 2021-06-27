Диетолог назвал идеальную еду для просмотра телевизора

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik рассказал о том, какой продукт идеально подойдет людям, у которых выработана привычка постоянно что-то есть, когда они смотрят телевизор.

Прежде всего, по словам врача, привычка совмещать еду с просмотром телевизора может привести к перееданию, так как люди в этот момент зачастую не замечают, сколько они съедают продуктов.

«Еда должна быть отдельным удовольствием в жизни, телевизор — отдельным», — убежден Ковальков.

Однако если все же разделить эти два занятия не удается, то диетолог рекомендует попробовать снизить вред от привычки жевать у телевизора. Например, приготовить себе полезные «чипсы» из болгарского перца.

«Я рекомендую взять болгарский перец, нарезать его тонко, как чипсы, очистить и опустить в разные виды специй. Хрустеть он будет как чипсы, а во рту будет вкус разных специй, а не вкус самого перца», — сказал Ковальков.

По его словам, такая еда не будет вредна даже после целой тарелки, но зато организм получит большую дозу витаминов. Если есть перец не хочется, то можно попробовать другие овощи.

«Еще можно разложить красиво в миске помидоры, огурцы, листья салата и постепенно брать во время просмотра», — рекомендует Ковальков.

Ранее диетолог Маргарита Арзуманян назвала идеальное блюдо для тридцатиградусной жары.