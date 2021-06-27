В Роспотребнадзоре рассказали об опасности штамма коронавируса «дельта»

Эксперты отмечают высокую заразность штамма коронавируса «Дельта», но пока сложно сказать, насколько он опасен. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС.

«В настоящее время ясно только, что он более заразный. Один заболевший в Индии, например, мог заразить шестерых», — сказала она.

По словам Пшеничной, резкое увеличение числа заболевших COVID-19 в России может возникнуть именно по этой причине в случае пренебрежения противоэпидемическими мерами.

«Поэтому расслабляться сейчас никак нельзя и нужно как можно скорее привиться от нового коронавируса», — подытожила она.

По данным ВОЗ, коронавирус-«дельта» уже зарегистрирован в 92 странах мира. Власти Москвы заявили, что почти 90% новых заражений коронавирусом в городе вызваны именно индийским вариантом патогена.