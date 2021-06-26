Неизвестный обстрелял подростков у вокзала в Омске

Неизвестный обстрелял подростков в районе железнодорожного вокзала в Омске. Выстрелы были произведены из пневматического оружия. В результате нападения пострадали две девочки 11 и 14 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Омской области.

Как рассказали в пресс-службе, в городском отделе полиции № 4 зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет.

«Травмы были нанесены неустановленным лицом предположительно из пневматического оружия, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

Полицейские занимаются поиском преступника.

Официальной информации о состоянии пострадавших пока нет. Как сообщают местные СМИ, девочек доставили в больницу, где им сделали операции.

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