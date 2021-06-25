Адвокат рассказал о самочувствии Сапеги

Россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, чувствует себя хорошо. Об этом рассказал ее адвокат Антон Гашинский, передает RT.

«София чувствует себя хорошо и благодарна всем за поддержку. Смена меры пресечения произошла на днях. Точнее сказать не могу», — сказал он.

Правозащитник отметил, что Софию, которая была переведена под домашний арест, сопровождает охрана. По его словам, девушка сама сообщила родным, что находится дома — она позвонила им.

«Соответственно, отчим и мама попросили о встрече, и эту возможность им следствие предоставило», — рассказал Гашинский.

Адвокат уточнил, что София и ее семья встретились в минском ресторане, где они могли общаться без ограничений по времени.

Ранее основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которых задержали в Минске при посадке самолета Ryanair, перевели под домашний арест. Адвокат связал такое решение с недавней встречей российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

23 мая Протасевич и Сапега были задержаны после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.