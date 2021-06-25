Адвокат Сапеги связал ее перевод под домашний арест со встречей Путина и Лукашенко

Адвокат семьи задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги Антон Гашинский считает, что ее переводу под домашний арест поспособствовала встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Об этом пишет РИА «Новости».

«Полагаем, что это произошло в первую очередь благодаря встрече президентов в Сочи. И это очень позитивный и положительный момент», — сказал он.

Правозащитник выразил убеждение, что в ближайшее время судьба Сапеги будет разрешена положительно. Он подчеркнул, что на девушку наложен ряд ограничений, например она перемещается с охраной и не может пользоваться средствами связи.

Ранее основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которых задержали в Минске при посадке самолета Ryanair, перевели под домашний арест.

23 мая Протасевич и Сапега были задержаны после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.