В России пока не обсуждается выдача электронных виз для «вакцинного туризма» в страну

В настоящее время власти не обсуждают возможность выдачи электронных виз для «вакцинного туризма». Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, сообщает РИА «Новости».

«Ведь электронная виза — она общего плана и деловая, и туристическая, и для других целей, — ее невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться», — сказал дипломат.

По словам Иванова, в настоящее время оперштаб работает над тем, чтобы предоставить возможность сделать прививку тем иностранцам, которые уже находятся в России.

«Главное — алгоритм. У нас есть страны, которым разрешен въезд любых категорий граждан — это те страны, с которыми открыто сейчас авиасообщение, сейчас уже порядка 40 государств. Их граждане могут любую визу получать, приезжать и в ходе пребывания вакцинироваться», — пояснил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме поручил правительству до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в РФ.