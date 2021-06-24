В России вакцинацию прошли около 45% заключенных

Вакцинацию от коронавируса прошли 44,57% подозреваемых, обвиняемых и осужденных в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, в настоящее время прививку от COVID-19 сделали 129 089 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что составляет 44,57% от общего числа лиц, которые подлежат вакцинации и содержатся в учреждениях УИС.

В ФСИН отметили, что организованы мероприятия по вакцинации от коронавирусной инфекции как заключенных так и работников УИС.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 20,7 млн россиян, оба компонента – 16,7 млн.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти половина россиян (49%) поддержали обязательную вакцинацию.

Согласно последним данным, в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса, вылечились 4 902 110 человек, скончались 130 895 пациентов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».