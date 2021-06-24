Бритни Спирс выступила против опекунства своего отца на слушаниях в суде

Американская поп-певица Бритни Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе выступила против опекунства над ней со стороны ее отца. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам артистки, ее отец контролирует ее «на все 100 000%, и ему это нравится».

«Я пережила травму. Я просто хочу вернуть себе свою жизнь», — сказала она.

Спирс находятся под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года, когда певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Опекунство со стороны ее отца предполагает полный контроль над жизнью артистки, включая финансы, ее перемещения, круг общения и так далее. Находясь под опекой, Спирс продолжала работать, выпуская альбомы и делая шоу. Зарабатываемые ею деньги полностью контролировал ее отец.

В 2016 году Спирс сообщила следователю, что хочет, чтобы опекунство было прекращено как можно скорее. По ее словам, «она устала от того, что ею пользуются», и сказала, что сама зарабатывает свои деньги, но пользу от этого получает только ее окружение.