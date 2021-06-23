Участница Pussy Riot Мария Алехина арестована на 15 суток

Кунцевский суд столицы арестовал участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Поводом для избрания меры стало неповиновение распоряжению полицейского, заявили ТАСС представители суда.

«Суд признал Алехину виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и назначил ей административный арест на 15 суток», — говорится в сообщении суда.

Адвокат Алехиной Ольга Карлова уточнила, что активистку задержали из-за подготовки акции, посвященной началу Великой Отечественной войны. Также речь шла о нарушении условий домашнего ареста.

Карлова объяснила, что на самом деле ее подзащитная покинула жилье, чтобы привиться от COVID-19, при этом следователь был уведомлен заранее.

«Там написано, что она якобы отказалась добровольно следовать в машину полицейских. Но у нас есть видеозапись, подтверждающая, что Алехина спокойно выходит из такси и следует в машину полиции», — рассказала адвокат Алехиной.

Ранее Басманный суд города назначил административный арест сроком на 15 суток другому участнику Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство. Его защитник отметил, что решение суда будет обжаловано.

До этого в Москве задержали активистку Ольгу Шалину.