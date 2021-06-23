В реанимации в России находятся 3800 коронавирусных больных

В России госпитализированы 130 тыс. пациентов с коронавирусом, в палатах реанимации — 3800 человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, которого цитирует Интерфакс.

Он добавил, что 13 беременных пациенток в настоящий момент находятся в реанимации «в крайне тяжелом состоянии».

По словам министра, количество пациентов на аппаратах ИВЛ увеличилось на 1000 человек.

«Общее количество мест с ИВЛ у нас в разы превышает сегодня имеющийся контингент наблюдаемых пациентов, это 23 тыс. мест», — сказал Мурашко на совещании президента с членами правительства.

Он отметил, что за последние дни дополнительно развернуто 35 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, общее их количество по России - 154 тысяч. «Мы практически сегодня на опережение каждый день разворачиваем», — заявил Мурашко.

По его словам, число пациентов, получающих лечение в амбулаторно, увеличилось на 100 тыс. человек — всего лечатся на дому почти 390 тыс. пациентов.

Министр отметил, что в большинстве регионов ситуация с обеспечением лекарствами для амбулаторного лечения стабильна, и лишь в 20 из них запасов осталось на несколько недель.

Ранее Мурашко рассказал, что число осложнений после коронавируса больше, чем после гриппа.