Съезд народов Чечни «потребовал» от Кадырова выдвинуться на выборы главы региона

Участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики приняли резолюцию, призывающую действующего главу республики Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру на очередные выборы главы региона, сообщает ТАСС.

Выборы пройдут 19 сентября текущего года.

«Обращаемся к Вам, многоуважаемый Рамзан Ахматович, с требованием выставить свою кандидатуру на предстоящих 19 сентября 2021 года выборах главы Чеченской Республики на очередной срок», — сказал спикер парламента республики Магомед Даудов.

Члены съезда единогласно поддержали резолюцию.

Съезд состоялся в Грозном в среду, 23 июня. Участники обсудили глобальные политические процессы и предстоящие многоуровневые выборы на территории республики. В нем приняли участие более 5 тыс. человек, в том числе делегаты 23 стран мира, представители каждого населенного пункта региона, а также 250 представителей диаспор из других регионов России.

Ранее в Кремле сообщили о встрече президента России Владимира Путина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Последние выборы главы республики состоялись 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.