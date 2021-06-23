Эпидемиолог заявил, что четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых

Четвертая волна пандемии коронавируса затронет только тех людей, которые не вакцинировались от коронавируса. Такое мнение выразила председатель Национального комитета Греции по вакцинации Мария Теодориду во время брифинга, передает РИА «Новости».

По ее словам, появление индийского штамма коронавируса, который преобладает в настоящее в Соединенном королевстве, вызывает озабоченность у специалистов, они опасаются, что он может распространиться в соседних государствах и тем самым вызвать четвертую волну пандемии.

Теодориду заявила, что лишь вакцинация двумя дозами может защитить от коронавируса.

«Как было обнаружено в Великобритании в исследованиях более 12 тысяч человек, вакцинированных двумя дозами, защита от индийского штамма с помощью вакцины Pfizer была при второй дозе 86%, а вакцины AstraZeneca — примерно 66%» ,— сказала глава комитета.

Она подчеркнула, что нельзя пропускать или откладывать вторую дозу.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что индийский штамм коронавируса наиболее опасен из-за «быстрой консолидации» поражения легких.

Ученые со всего мира заявляют об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших. Позднее обнаружили новую мутацию «индийского штамма», так называемую «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».

Ранее министр правительства Москвы, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун призвал москвичей привиться от коронавируса как можно быстрее из-за опасности мутировавшего «индийского штамма» инфекции.