Украинский чиновник сделал визитки из мяса
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Копыченского городского совета Тернопольской области Украины Богдан Келичавый изготовил себе визитные карточки из мяса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
«Просто визитная карточка мэра колбасной столицы», — написал чиновник.
Он также выразил благодарность людям, причастным к реализации идеи.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал на стене выставленного на продажу исправительного центра граффити «по мотивам» произведения художника Бэнкси.
close