Украинский чиновник сделал визитки из мяса

Глава Копыченского городского совета Тернопольской области Украины Богдан Келичавый изготовил себе визитные карточки из мяса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Просто визитная карточка мэра колбасной столицы», — написал чиновник.

Он также выразил благодарность людям, причастным к реализации идеи.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал на стене выставленного на продажу исправительного центра граффити «по мотивам» произведения художника Бэнкси.